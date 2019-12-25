Петербуржцам объяснили, как не перегреться в жару

Нужно ограничить пребывание на улице и до минимума снизить физические нагрузки.

В последние дни в Петербурге установилась летняя погода. Чтобы не перегреться в жару, горожанам необходимо ограничить пребывание на улице и до минимума снизить физические нагрузки. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. На голове обязательно должен быть головной убор, также стоит пользоваться очками и зонтиками. Если вы находитесь в помещении, то оно должно хорошо проветриваться.

В жаркие дни лучше отказаться от жирной и калорийной пищи и свести к минимуму потребление мяса (его можно заменить рыбой или морепродуктами). Необходимо пить больше жидкости – воды. Также полезны будут фрукты и овощи.

От жары поможет спастись прохладный душ. Желательно ограничить поездки на личном и общественном транспорте, избегать массового скопления людей.

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