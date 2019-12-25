Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Мясо для шашлыка нужно готовить до полной готовности, но не менее 5-7 минут.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу дало рекомендации по выбору мяса для шашлыка. Гражданам напомнили, что его опасно покупать на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Это может быть мясо больного или даже павшего животного, от которого можно заразиться инфекционными или паразитарными заболеваниями.

Покупать мясо лучше в магазине или на рынке, за качеством которого следят специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка. Чтобы определить, свежее мясо или нет, нужно надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее. В ином случае оно не принимает первоначальную форму.

Также на свежем мясе не должно быть обширных темных пятен, как и зеленоватого оттенка. Цвет жира мяса может быть как светлым, так и темным, но он не должен быть ярко желтый или бурый.

При разрезе из мяса, если оно свежее, выйдет прозрачный алый сок. У испортившегося мяса сок мутный, поверхность сухая или наоборот чрезмерно влажная и очень липкая.

Также горожанам напоминают о том, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России набор продуктов для шашлыка подорожал на 25%.

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