Петербуржец почти 4 месяца отправлял несовершеннолетней девочке порно фото

Мужчина развращал школьницу в социальной сети "ВКонтакте".

В Петербурге задержали 46-летнего мужчину по подозрению в развращении несовершеннолетней девочки 2006 года рождения в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился отец пострадавшей. Он обнаружил переписку дочери с неизвестным мужчиной. Незнакомец изготовлял и отправлял школьнице фотографии порнографического характера. Переписка длилась почти четыре месяца: в период с 31 декабря 2020 года по 13 апреля 2021 года.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". Задержанного поместили в изолятор.

Ранее в Ленобласти на протяжении семи месяцев дедушка насиловал девятилетнюю внучку.

Фото: Piter.TV