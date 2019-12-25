В Ленобласти на протяжении семи месяцев дедушка насиловал девятилетнюю внучку

На мужчину в полицию заявила его дочь.

Жительница Выборга заявила в полицию на своего отца, машиниста "РЖД". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 апреля обратилась 28-летняя женщина. Она заявила, что в период с 1 сентября 2020 по 29 марта 2021 в поселке Вещево Выборгского района Ленобласти в своей квартире ее 51-летний отец неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 9-летней дочери.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Также в Ленобласти жена обвинила мужа в сексуальном насилии над их 5-летней дочерью.

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