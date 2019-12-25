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В Ленобласти на протяжении семи месяцев дедушка насиловал девятилетнюю внучку
Сегодня, 9:24
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nastya960

В Ленобласти на протяжении семи месяцев дедушка насиловал девятилетнюю внучку

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На мужчину в полицию заявила его дочь.

Жительница Выборга заявила в полицию на своего отца, машиниста "РЖД". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 апреля обратилась 28-летняя женщина. Она заявила, что в период с 1 сентября 2020 по 29 марта 2021 в поселке Вещево Выборгского района Ленобласти в своей квартире ее 51-летний отец неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 9-летней дочери.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Также в Ленобласти жена обвинила мужа в сексуальном насилии над их 5-летней дочерью.

Фото: pixabay

Теги: дети, насилие
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 9:48

Неужели такое может быть? Взрослый мужчина, дедушка....

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Аноним
Сегодня 9:48

Вместо души-причинное место!!!!!

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