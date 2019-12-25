В Ленобласти жена обвинила мужа в сексуальном насилии над их 5-летней дочерью

Сейчас подозреваемый находится в командировке в другом городе.

Женщина обвинила мужа в насильственных действиях сексуального характера в отношении их 5-летней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 42-летняя женщина обратилась 11 апреля. Она сообщила, что в неустановленный период времени в поселке Семиозерье Выборгского района Ленобласти в своем доме по улице Лесной ее муж В. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их дочери 2015 года рождения.

Меры к розыску и задержанию В. приняты, сейчас он находится в командировке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в Приозерске мужчина в кустах надругался над 7-летним мальчиком.

Фото: Piter.tv