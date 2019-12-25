В Приозерске мужчина завел в кусты 7-летнего и принудил к сексуальным действиям

В полицию обратилась очевидица.

В Приозерске мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 апреля в 18:44 обратилась женщина, которая рассказала, что у дома 35 по Чапаева мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка

На месте происшествия, по "горячим следам", задержан 37-летний мужчина. Он в период с 17:00 до 18:37 завел в кусты 7-летнего мальчика и в отношении него совершил насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее жительница Колпино заподозрила мужа в развращении 12-летней дочери.

Фото: Piter.tv