Жительница Колпино заподозрила мужа в развращении 12-летней дочери

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Жительница Колпино обвинила супруга в насильственных действиях сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию женщина обратился 7 апреля. Она рассказала, что в период с 9 по 19 марта в своей квартире в поселке Тельмана, ее муж 34-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

В марте в Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка.

Фото: Piter.tv