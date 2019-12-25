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Жительница Колпино заподозрила мужа в развращении 12-летней дочери
Сегодня, 9:02
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nastya960

Жительница Колпино заподозрила мужа в развращении 12-летней дочери

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Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Жительница Колпино обвинила супруга в насильственных действиях сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию женщина обратился 7 апреля. Она рассказала, что в период с 9 по 19 марта в своей квартире в поселке Тельмана, ее муж 34-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

В марте в Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, поселок тельмана
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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