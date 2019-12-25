Жительница Колпино заподозрила мужа в развращении 12-летней дочери

Жительница Колпино обвинила супруга в насильственных действиях сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию женщина обратился 7 апреля. Она рассказала, что в период с 9 по 19 марта в своей квартире в поселке Тельмана, ее муж 34-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
В марте в Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка.
Фото: Piter.tv
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