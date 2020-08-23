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Автоледи на внедорожнике Land Rover сбила самокатчицу
Сегодня, 13:49
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Автоледи на внедорожнике Land Rover сбила самокатчицу

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Пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

В субботу, 26 июня, в Калининском районе в ДТП с внедорожником пострадала 21-летняя любительница самокатов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Несчастье произошло в 20:30 возле дома № 4 по проспекту Маршала Блюхера. Женщина-водитель, управлявшая иномаркой Land Rover Discovery, влетела в девушку на самокате. Известно, что пострадавшая в момент ДТП переходила дорогу по "зебре". 

На место аварии прибыла карета скорой помощи. У 21-летней самокатчицы диагностировали перелом правой лодыжки. Сейчас девушка находится в больнице в состоянии средней тяжести. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что курьер на самокате протаранил каршеринг. Доставщик еды сильно пострадал. Его забрали в реанимацию Елизаветинской больницы.

Фото: pixabay

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Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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