Автоледи на внедорожнике Land Rover сбила самокатчицу

Пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

В субботу, 26 июня, в Калининском районе в ДТП с внедорожником пострадала 21-летняя любительница самокатов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло в 20:30 возле дома № 4 по проспекту Маршала Блюхера. Женщина-водитель, управлявшая иномаркой Land Rover Discovery, влетела в девушку на самокате. Известно, что пострадавшая в момент ДТП переходила дорогу по "зебре".

На место аварии прибыла карета скорой помощи. У 21-летней самокатчицы диагностировали перелом правой лодыжки. Сейчас девушка находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что курьер на самокате протаранил каршеринг. Доставщик еды сильно пострадал. Его забрали в реанимацию Елизаветинской больницы.

Фото: pixabay