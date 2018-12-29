К счастью, никто не пострадал.

В среду, 9 января, в Калининском районе столкнулись "Опель" и "Фольцваген" такси "Везет". Об этом сообщает мобильный корреспондент.

Инцидент произошел на перекрестке Замшина и Бестужевской .

Пострадавших на месте не видно, вероятно, что обошлось без них отмечает корреспондент

На кадрах видно, что у машин практически нет никаких повреждений. Однако, такси во время столкновения вылетело в сторону ограждения.

На месте ожидают сотрудников ДПС.

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Видео:Piter.TV