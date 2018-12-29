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Вчера, 22:09
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В Калининском районе столкнулись "Опель" и "Фольцваген" такси "Везет"

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К счастью, никто не пострадал.

В среду, 9 января, в Калининском районе столкнулись "Опель" и "Фольцваген" такси "Везет". Об этом сообщает мобильный корреспондент.

Инцидент произошел на перекрестке Замшина и Бестужевской .

Пострадавших на месте не видно, вероятно, что обошлось без них

отмечает корреспондент 

На кадрах видно, что у машин практически нет никаких повреждений. Однако, такси во время столкновения вылетело в сторону ограждения. 

На месте ожидают сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что На улице Бабушкина образовалась пробка из трамваев

Видео:Piter.TV

 

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Теги: дтп в калининском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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