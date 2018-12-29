Пассажиры решили добираться до места назначения пешком.

В среду, 9 января, на улице Бабушкина образовалась пробка из трамваев. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Известно, что пассажиры решили добираться до места назначения пешком. Причины остановки движения пока неизвестны.

ГБДД с мигалками были, скорая. Может сбили кого!!?? предполагает автовладелец

На кадрах видно, что около 5 трамваев стоят в сугрбах.

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