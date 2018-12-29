В среду, 9 января, на улице Бабушкина образовалась пробка из трамваев. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Известно, что пассажиры решили добираться до места назначения пешком. Причины остановки движения пока неизвестны.
ГБДД с мигалками были, скорая. Может сбили кого!!??
предполагает автовладелец
На кадрах видно, что около 5 трамваев стоят в сугрбах.
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