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На улице Бабушкина образовалась пробка из трамваев

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Пассажиры решили добираться до места назначения пешком.

В среду, 9 января, на улице Бабушкина образовалась пробка из трамваев. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Известно, что пассажиры решили добираться до места назначения пешком. Причины остановки движения пока неизвестны. 

 ГБДД с мигалками были, скорая. Может сбили кого!!??

предполагает автовладелец 

На кадрах видно, что около 5 трамваев стоят в сугрбах. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцев испугала колонна пожарных машин у Главного штаба Эрмитажа

Видео: ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: пробка из трамваев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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