Петербуржцев испугала колонна пожарных машин у Главного штаба Эрмитажа

Десяток машин выстроились на Дворцовой площади.

Днем 9 января жителей Петербурга испугала колонна пожарных машин, выстроившихся у Главного штаба Эрмитажа. При этом задымления в здании было незаметно.

По словам источника в экстренных службах, сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС из Главного военного штаба Петербурга. Вызов оказался ложным, и вскоре машины спасателей покинули Дворцовую площадь.

Ранее мы писали, что на Синопской набережной загорелось здание возле "Ростелекома".

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