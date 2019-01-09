На Кушелёвской дороге такси перевернулось на полной скорости

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что в Калининском районе Петербурга на полной скорости перевернулось такси. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении редакции Piter.TV.
Инцидент произошел на Кушелёвской дороге перед Маршала Блюхера. на кадрах видно, что автомобиль на полном ходу при повороте резко перевернулся на крышу.
Таксовичкофф ушёл в оффлайн, перевернувшись на крышу.
очевидцы в соцсетях во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, водитель такси выжил.
Ранее мы сообщали о том, что водитель каршеринга сбежал после столкновения с такси в Петербурге.
Видео:Piter.TV
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