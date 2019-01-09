На Кушелёвской дороге такси перевернулось на полной скорости

К счастью, водитель такси не пострадал.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что в Калининском районе Петербурга на полной скорости перевернулось такси. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Кушелёвской дороге перед Маршала Блюхера. на кадрах видно, что автомобиль на полном ходу при повороте резко перевернулся на крышу.

Таксовичкофф ушёл в оффлайн, перевернувшись на крышу. очевидцы в соцсетях во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, водитель такси выжил.

Ранее мы сообщали о том, что водитель каршеринга сбежал после столкновения с такси в Петербурге.

Видео:Piter.TV