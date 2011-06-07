На Финляндской улице опрокинулась машина такси

На место случившегося приехала скорая и сотрудники полиции.

Сегодня, 13 августа, в Колпино перевернулась машина такси. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Авария произошла на Финляндской улице. Легковушка столкнулась с такси, в результате чего второй автомобиль перевернулся на крышу. Иномарка тоже серьезно повредилась, у нее разбился капот.

На место случившегося приехала скорая и сотрудники полиции. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге букмекерской конторы на проспекте Ветеранов.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер