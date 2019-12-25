Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге букмекерской конторы на проспекте Ветеранов

Злоумышленник потребовал у кассира деньги, но тот ему отказал. Поэтому хулиган вылил в помещении горючую жидкость.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который попытался поджечь букмекерскую контору на проспекте Ветеранов, 109. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 30 июля 2022 года подозреваемый пришел в заведение по приему ставок и потребовал у кассира деньги. Получив отказ, мужчина вылил из своей бутылки горючую жидкость в помещении и совершил поджог, после чего убежал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Разбой". В пятницу, 12 августа, на улице Стойкости стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный местный житель.

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Фото: Piter.tv