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Монтажники развели пожилую петербурженку на 2,1 млн рублей
Сегодня, 12:07
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Монтажники развели пожилую петербурженку на 2,1 млн рублей

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Пострадавшая не сразу обратилась в полицию. Долгое время она надеялась на честность строителей.

Пожилая петербурженка стала жертвой мошенников, которые обещали сделать ремонт в квартире пенсионерки. С февраля по июль злоумышленники получали от 83-летней женщины деньги, но отрабатывать их не стали.

По информации Piter.tv, мастера должны были изменить дизайн в доме бабушки и обновить технику. Но мужчины решили обмануть клиентку. Получив 2,1 млн рублей от заказчицы, они перестали  выходить на связь.

Пострадавшая не сразу обратилась в полицию. Долгое время она надеялась на честность строителей. Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка написала на них заявление. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv: в массовом ДТП на Тучковом мосту пострадали три человека.

Фото: pxhere

Теги: мошенники, обманули бабушку, полиция, развели пенсионерку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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