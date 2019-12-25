Монтажники развели пожилую петербурженку на 2,1 млн рублей

Пострадавшая не сразу обратилась в полицию. Долгое время она надеялась на честность строителей.

Пожилая петербурженка стала жертвой мошенников, которые обещали сделать ремонт в квартире пенсионерки. С февраля по июль злоумышленники получали от 83-летней женщины деньги, но отрабатывать их не стали.

По информации Piter.tv, мастера должны были изменить дизайн в доме бабушки и обновить технику. Но мужчины решили обмануть клиентку. Получив 2,1 млн рублей от заказчицы, они перестали выходить на связь.

Пострадавшая не сразу обратилась в полицию. Долгое время она надеялась на честность строителей. Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка написала на них заявление. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Фото: pxhere