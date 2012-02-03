На Гороховой маршрутка столкнулась с двумя иномарками

Серьёзных травм участники ДТП не получили.

Во вторник, 11 сентября, в Адмиралтейском районе города произошло массовое ДТП с участием маршрутного такси и двух иномарок. Об этом сообщает портал "Мегаполис".

Как стало известно, инцидент случился рано утром на пересечении Большой Морской и Гороховой улицы. Как сообщают очевидцы, автомобиль "Пежо" врезался в маршрутку, в результате чего та развернулась на 90 градусов и зацепила "Тайоту". Серьёзных травм участники ДТП не получили. Один из пассажиров иномарки получил легкие повреждения.

На момент аварии движение на Большой Морской было сильно парализовано. К 12 дня согласно сервису "Яндекс Пробки" ситуация на дороге нормализовалась.

Ранее в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием BMW и маршрутного такси. В аварии погибли два человеке, одним из которых была 17-летний подросток.

Фото: vk.com/spb_today