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Появилось видео смертельного ДТП с участием BMW и маршутки

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В результате ДТП погибли два пассажира легковушки.

В сети появился видеоролик смертельного ДТП, произошедшего 9 сентября, в Невском районе.

Напомним, что сам инцидент произошел на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и улицы Устинова. Иномарка BMW выехала на встречу и врезалась в маршрутное такси № 239. От удара микроавтобус перевернулся на бок. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, водитель получил переломы шейных позвонков. В маршрутке находилось семь человек. Все остались живы.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти в ДТП пострадали два пенсионера

Видео: megapolisonline.ru

Теги: bmw авто дтп авария , невский район
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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