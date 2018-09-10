Появилось видео смертельного ДТП с участием BMW и маршутки

В результате ДТП погибли два пассажира легковушки.

В сети появился видеоролик смертельного ДТП, произошедшего 9 сентября, в Невском районе.

Напомним, что сам инцидент произошел на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и улицы Устинова. Иномарка BMW выехала на встречу и врезалась в маршрутное такси № 239. От удара микроавтобус перевернулся на бок. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, водитель получил переломы шейных позвонков. В маршрутке находилось семь человек. Все остались живы.

По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: megapolisonline.ru