В Ленобласти в ДТП пострадали два пенсионера

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

В понедельник, 10 сентября, в Ленинградской области в результате ДТП пострадали две пенсионеров. Об этом сообщает портал отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по СПБ и ЛО.

Как стало известно, инцидент произошёл рано утром на трассе Санкт-Петербург – Псков. По предварительным данным, микроавтобус "Мерседес" выехал на встречную полосу и врезался в "ЗАЗ Шанс", в котором находилась пожилая пара. В результате ДТП пенсионеры получили травмы средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: megapolisonline.ru