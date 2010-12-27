Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Ленобласти в ДТП пострадали два пенсионера
Сегодня, 16:19
0
Rybka123
168

В Ленобласти в ДТП пострадали два пенсионера

0
 
 

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

В понедельник, 10 сентября, в Ленинградской области в результате ДТП пострадали две пенсионеров. Об этом сообщает портал отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по СПБ и ЛО.

Как стало известно, инцидент произошёл рано утром на трассе  Санкт-Петербург – Псков. По предварительным данным, микроавтобус "Мерседес" выехал на встречную полосу и врезался в "ЗАЗ Шанс", в котором находилась пожилая пара. В результате ДТП пенсионеры получили травмы средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.   

Ранее на Piter.TV: Повешенного мужчину на столбе ЛЭП нашли во Всеволожском районе

Фото: megapolisonline.ru

Теги: дтп , ленобласть , пенсинеры
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5