Повешенного мужчину на столбе ЛЭП нашли во Всеволожском районе

Узнать личность мужчины сотрудники пытаются установить с помощью списка контактов.

Накануне, 9 сентября, правоохранительные органы Всеволожского района обнаружили повешенного мужчину. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, висящее тело нашли недалеко от деревни Борисова Грива. Конец веревки был привязан на столбе линий электропередачи. Документов при себе пострадавший не имел. В рюкзаке рядом сотрудники полиции нашли зонт, хлопчатобумажные перчатки, стропу и белье. В кармане погибшего лежали ключи, мобильный телефон и билет на электричку. Узнать личность мужчины сотрудники пытаются установить с помощью списка контактов.

Ранее мы сообщали, что у Здания конгрессов нашли повешенную на дереве женщину.

Фото: pixabay.com