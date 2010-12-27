У Здания конгрессов нашли повешенную на дереве женщину

Погибшая оставила записки, в которых просила никого не винить в своей смерти.

В Петербурге в Петродвоцовом районе нашли повешенную женщину. Об этом сообщают "Невские Новости".

Как стало известно, страшную находку рано утром 28 августа обнаружил прохожий, обратившийся в полицию. Тело женщины 40-45 лет весело на дереве у Здания конгрессов в 50 метрах от парковки рядом с мостом через Портовый канал. Ноги погибшей касались земли, а рядом стояло ведро. Опознать пострадавшую удалось благодаря документам, лежащим в сумочке. Ей оказалась 47-летняя уроженка Ростовской области. Женщина оставила предсмертные записки для полиции и семьи, в которых просила никого не винить в ее смерти. Тело погибшей отправлено в морг.

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