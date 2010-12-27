Пенсионер пропал, завещав развеять свой прах над Невой

В Петербурге из дома ушел пожилой мужчина, оставив записку с предсмертной просьбой для дочери.

В Приморском районе правоохранительные органы разыскивают пенсионера, который ушел из дома. Некоторое время назад петербуржец уже пропала - в феврале, но затем благополучно вернулся в родные пенаты. Перед тем, как покинуть квартиру на Комендантском проспекте в этот раз, мужчина написал завещание, в котором высказал последнюю волю о том, чтобы родственники развеяли его прах на берегах Невы.

Оперативники установили, что исчезнувшему 69 лет. У него есть 49-летняя дочь, которая работает менеджером в нефтяной компании. Именно она заявила о пропаже отца. По сведениям от женщины, родитель ушел в 12 часов дня 27 марта. При этом, ни документов, ни мобильного устройства для связи он не взял. В одной из комнат полиция нашла записку, в которой петербуржец жаловался на боль по всему телу и усталость.

