У Старо-Никольского моста легковушка врезалась в Туравтобус

В результате столкновения черный автомобиль развернуло поперек полосы. Информация о пострадавших уточняется.

В Петербурге 3 июля произошла авария с участием легкового автомобиля и Туравтобуса на Садовой улице рядом с Старо-Никольским мостом. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи можно наблюдать, как черная машина выехала на соседнюю полосу, чтобы обогнать другие автомобили. Однако движущийся на встречной полосе белый туристический автобус в этот момент начал поворачивать. В результате столкновения черный автомобиль развернуло поперек полосы. Информация о пострадавших уточняется.

Недавно мы сообщали, что на КАД столкнулись три иномарки. По сообщению очевидцев, инцидент произошел рядом со съездом в Мурино. На трассе врезались друг в друга Renault Duster, Volkswagen и Ford.

Ранее Piter.tv писал, что на Каменноостровском проспекте в ДТП пострадал человек.

Видео: Piter.tv