На КАД столкнулись три иномарки

По сообщению очевидцев, инцидент произошел рядом со съездом в Мурино. На трассе врезались друг в друга Renault Duster, Volkswagen и Ford.

В Петербурге 3 июля произошло массовое ДТП на внешней стороне КАД — столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По сообщению очевидцев, инцидент произошел рядом со съездом в Мурино. На трассе врезались друг в друга Renault Duster, Volkswagen и Ford. На кадрах записи видно, что один из автомобилей после столкновения отлетел в ограждение. На данный момент движение транспортных средств затруднено.

Информация о пострадавших уточняется. Причина происшествия устанавливается.

Ранее Piter.tv писал, что на Каменноостровском проспекте в ДТП пострадал человек.

Видео: Piter.tv

