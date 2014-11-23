На КАД столкнулись три иномарки

В Петербурге 3 июля произошло массовое ДТП на внешней стороне КАД — столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".
По сообщению очевидцев, инцидент произошел рядом со съездом в Мурино. На трассе врезались друг в друга Renault Duster, Volkswagen и Ford. На кадрах записи видно, что один из автомобилей после столкновения отлетел в ограждение. На данный момент движение транспортных средств затруднено.
Информация о пострадавших уточняется. Причина происшествия устанавливается.
Ранее Piter.tv писал, что на Каменноостровском проспекте в ДТП пострадал человек.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все