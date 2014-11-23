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На КАД столкнулись три иномарки

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По сообщению очевидцев, инцидент произошел рядом со съездом в Мурино. На трассе врезались друг в друга Renault Duster, Volkswagen и Ford.

В Петербурге 3 июля произошло массовое ДТП на внешней стороне КАД — столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По сообщению очевидцев, инцидент произошел рядом со съездом в Мурино. На трассе врезались друг в друга Renault Duster, Volkswagen и Ford. На кадрах записи видно, что один из автомобилей после столкновения отлетел в ограждение. На данный момент движение транспортных средств затруднено.

Информация о пострадавших уточняется. Причина происшествия устанавливается. 

Ранее Piter.tv писал, что на Каменноостровском проспекте в ДТП пострадал человек.

Видео: Piter.tv 
 

Теги: авария дтп кад
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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