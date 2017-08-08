На Каменноостровском проспекте в ДТП пострадал человек

На кадрах записи можно наблюдать, как автомобиль, двигаясь в плотном потоке машин, врезается в впереди стоящий транспорт.

В субботу, 3 июля, в дорожном происшествии на Каменноостровском проспекте, 12 пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах записи можно наблюдать, как автомобиль, двигаясь в плотном потоке машин, врезается в впереди стоящий транспорт. По данным источника, инцидент произошел в 15 часов дня, в результате которого пострадал один человек. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Кондратьевском проспекте водитель маршрутки выехал на встречную полосу.

Видео: Piter.tv