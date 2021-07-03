На Кондратьевском проспекте водитель маршрутки выехал на встречную полосу

Водитель маршрутки решает выехать на встречную полосу через двойную сплошную. Судя по кадрам видео, нарушитель ехал против потока примерно полминуты, пока не обогнал автобус и вернулся в свою полосу.

В Калининском районе водитель маршрутки на Кондратьевском проспекте создал аварийную ситуацию при перестроении, что возмутило петербуржцев. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На записи видно, как маршрутка отъезжает от остановки, при этом не пропуская стоящий перед ней автобус. В результате чего оба транспорта начинают движение. Далее водитель маршрутки решает выехать на встречную полосу через двойную сплошную. Судя по кадрам видео, нарушитель ехал против потока примерно полминуты, пока не обогнал автобус и вернулся в свою полосу.

Отметим, что на встречной полосе не было машин и дорожного происшествия не было.

Ранее мы сообщали, что на Старо-Петергофском проспекте горит автобус.

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