Водитель "Матиза" наехал на сотрудников ДПС на Садовой

За рулем был нетрезвый мужчина 53 лет.

В ночь с 3 на 4 апреля, около 2:10 на Садовой улице у дома №26 сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили водителя "Матиза", сообщает сообщество "Дорожный инспектор".

Мужчина за рулем был в неадекватном состоянии, наехав на инспекторов, попытался скрыться в ближайшем дворе. Двор оказался непроездным и "Матиз" врезался в стену. Сообщается, что водитель "надул" 0,9 мг/л.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ решается.

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Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте