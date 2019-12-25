В ДТП на Ропшинском шоссе погибли двое

Столкнулись внедорожник и два грузовика.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 3 апреля около 20:05 у дома №105 по Ропшинскому шоссе произошла смертельная авария.

Водитель, управляя "Шевроле Нива", выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиками "Скания" и "Исудзу". После удара "Шевроле" наехала на опору освещения. В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте. Водитель "Исудзу" и второй пассажир "Шевроле" госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее мы писали, что на Витебском проспекте автомобиль врезался в ограждение.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте