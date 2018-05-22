В Приморском районе произошло тройное ДТП

Когда уже столкнувшиеся водители дожидались сотрудников ГИБДД, на большой скорости в них влетел BMW X6. Информации о пострадавших не поступало.

В приморском районе Петербурга произошла дорожная авария с тремя участниками. Об этом сообщили в субботу, 3 июля, в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, на пересечении Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы в среднем ряду изначально столкнулись Nissan Micra и Hyundai Solaris. За рулем последней был таксист. В этот момент, когда водители дожидаются сотрудников ГИБДД, на большой скорости в них влетает BMW X6. Информации о пострадавших не поступало.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб