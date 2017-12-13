После аварии на пересечении Яхтенной и Богатырского госпитализировали мальчика 3-х лет в бессознательном состоянии

В Приморском районе произошло страшное ДТП.

Вечером 12 февраля на перекрестке улицы Яхтенной и Богатырского проспекта произошло столкновение 3-х автомобилей, сообщают очевидцы.

По данным местных жителей, столкнулись "Ваз 15", Range Rover и Subaru. Одна из машин получила серьезные повереждения.

Известно, что в одном из автомобилей находились дети. Девочка лет пяти и мальчик, которого госпитализировали без сознания. Сообщается, что ему около трёх лет.

"Двое детей. Девочка лет 4-5 была в сознании, плакала, мальчик лет трёх без сознания", - сообщают очевидцы.

"Девочка получила небольшое сотрясение, ее вырвало на месте, мальчик без сознания, закатились глаза, был весь в крови, через 5 минут забрали в реанимацию, был на месте, успокаивал малышку", - пишет Алексей Крылов в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

На место аварии прибыли сотрудники пожарной службы, скорой помощи и полиции. Известно, что все водители живы.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV