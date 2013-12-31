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Красный автомобиль въехал в стену доходного дома Петровых

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На кадрах видео можно заметить, что перед тем как врезаться в стену, её машина могла задела белый автомобиль, двигавшийся ей наперерез. Известно, что девушка-водитель не пострадала, самостоятельно покинула автомобиль. 

В субботу, 3 июля, водитель красного автомобиля врезался в памятник архитектуры - доходный дом Петровых. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова. По словам очевидцев, женщина попала в аварию, проскочив на красный сигнал светофора. На кадрах видео можно заметить, что перед тем как врезаться в стену, её машина могла задела белый автомобиль, двигавшийся ей наперерез. Известно, что девушка-водитель не пострадала, самостоятельно покинула автомобиль. 

Ранее Piter.tv сообщал, что петербургские полицейские сыграли в футбол с фанатами.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv 

Теги: авария вознесенский проспект, дтп канал грибоедова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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