На Богатырском проспекте столкнулись Volvo и Land Rover

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавших нет.

В воскресенье, 27 июня, в Приморском районе столкнулись автомобиль "Вольво" и "Ленд Ровер". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Богатырском проспекте вечером в 16:00. На кадрах видео можно наблюдать, как автомобиль "Вольво" на высокой скорости не пропустил поворачивающую белую машину "Ленд Ровер". На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал, что легковушка протаранила ворота посольства РФ в Минске.

Видео: Piter.tv

