Легковушка протаранила ворота посольства РФ в Минске

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Водитель автомобиля попытался прорваться на легковом "Форде" на территорию посольства Российской Федерации в Минске. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД города.

Сообщается, что водитель на большой скорости протаранил ворота, а затем попытался скрыться о погони сотрудников правоохранительных органов, перелезая через забор. Однако ему не удалось это осуществить, он был задержан. Согласно имеющейся информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

По информации очевидцев, на место происшествия позже приехала карета скорой помощи.

В самом посольстве агентству отказали в каком-либо комментарии по данному инциденту.

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Видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома