Автомобиль насмерть сбил ребенка на самокате на севере Москвы

На севере Москвы водитель легкового автомобиля сбил девятилетнего мальчика на самокате на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным ведомства, автомобилист не стал уступать дорогу ребенку, вследствие чего совершил на него наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался. Он умер в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
В данный момент сотрудники полиции разбираются в произошедшем. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
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Видео: Telegram/LIFE SHOT
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