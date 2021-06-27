Жителей Приморского района предупредили о возможных перебоях со светом

В связи с поэтапным переводом потребителей с резервной на основную схему электроснабжения могут наблюдаться кратковременные перерывы

Накануне ровно жители Выборгского и Приморского районов Петербурга частично остались без света. Кратковременные перерывы в электроснабжении возможны и сейчас. Всё эти перебои света временные.

Как сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Сергея Кропачева, .специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" продолжают вести работы на ранее повреждённой линии электропередачи. В настоящее время электроснабжение обеспечивается в по резервным схемам подачи электроэнергии.

Однако в связи с поэтапным переводом потребителей с резервной на основную схему электроснабжения могут наблюдаться кратковременные перерывы электроснабжения потребителей.. В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону контакт-центра компании — 8( 800) 220-0-220.

Ранее Piter.TV сообщал, что планируется строительство новой сети дорог в Адмиралтейском и Московском районах.

Фото: Piter.TV