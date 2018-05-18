Видео: на проспекте Славы второй день не работает светофор

Напомним, вчера, 17 мая, Piter.TV писал, что на проспекте Славы образовалась огромная пробка.

Вторые сутки на пересечении улицы Бухарестской и проспекта Славы сломан светофор. Автомобили и общественный транспорт стоят в огромной пробке. Об это утром 18 мая Piter.TV сообщили очевидцы происшествия.

Напомним, вчера, 17 мая, Piter.TV писал, что на проспекте Славы образовалась огромная пробка. Неделю назад, 7 мая, на этом же участке дороги дюди выходили из трамваев и автобусов, чтобы продолжить путь пешком. Причиной дорожного затора на проспекте Славы в обоих случаях стал сломанный светофор. Вчера из-за пробки на перекрестке авария: под колеса иномарки попала девушка. К счастью, она не получила травм и ушибов.

К утру пятницы ситуацию на дороге не решили. Светофор по - прежнему неисправен, трамваи и автобусы стоят в пробке, а люди вынуждены добираться до работы пешком. Piter.TV будет следить за событиями.

Видео: Piter.TV