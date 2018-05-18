В Сестрорецке образовалась огромная пробка из-за каршеринга

Дорожный затор наблюдается в сторону Петербурга.

В воскресенье, 3 октября, в Сестрорецке образовалась огромная пробка из-за дорожного происшествия, которое устроил каршеринг. Петербуржцы поделились в социальных сетях фотографиями.

Дорожный затор наблюдается в сторону Петербурга. По словам автора публикации, в пробке автомобилисты находятся уже больше часа, а служба на место инцидента так и не подъехали. Судя по опубликованной в сети фотографии, у каршеринга оторвался бампер.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Ранее на выходных в электричках и парках образовались огромные очереди из петербуржцев.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

