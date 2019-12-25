На выходных в электричках и парках образовались огромные очереди из петербуржцев

Столпотворения горожане замечали в Пушкине, Павловске и Гатчине.

В эти выходные, 2 и 3 октября, в пригородных парках и электричках петербуржцы замечают огромные очереди. Фотографиями переполненных вагонов и огромных столпотворений они делятся в социальных сетях.

Так, в одной из электричек на Витебском направлении пассажиры с трудом крепили велосипеды, многие сидели на полу, почти как летом, передают очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Большие очереди заметили и Дворцовом парке в Гатчине, где вход только по билету или абонементу, поэтому уже вторые выходные посетители вынуждены ждать не один час, чтобы попасть в него. Похожая ситуация произошла в Пушкине и Павловске, в очереди пришлось постоять даже известной оперной певице Анне Нетребко, которая решила посетить Павловский парк.

Ранее в Петербурге в эти выходные пройдет Фестиваль кленов.

Фото: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Пушкин - Царское Село | Павловск / Нина Козлова / Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago / guideinstpetersburg