В Петербурге пригородные поезда были переполнены пассажирами

Одному из пассажиров пришлось перевозить клетку с животным на голове.

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что пригородные электрички из Солнечного в Петербург в выходные дни были забиты пассажирами без масок. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На кадрах видео можно наблюдать, что у многих пассажиров нет масок, в вагонах нет свободных мест, а проходы забиты. Одному из пассажиров пришлось перевозить клетку с животным на голове.

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