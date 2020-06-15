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В Петербурге пригородные поезда были переполнены пассажирами

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Одному из пассажиров пришлось перевозить клетку с животным на голове. 

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что пригородные электрички из Солнечного в Петербург в выходные дни были забиты пассажирами без масок. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На кадрах видео можно наблюдать, что у многих пассажиров нет масок, в вагонах нет свободных мест, а проходы забиты. Одному из пассажиров пришлось перевозить клетку с животным на голове. 

Недавно мы писали, что в Петербурге – аншлаг у воды. Горожане отправились к пляжам и озерам. Фотографиями с пляжей в городе и области делятся наши читатели.

Ранее Piter.tv писал, что на Литейном появилось граффити в честь медицинских сотрудников.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: пригородные поезда, электиричка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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