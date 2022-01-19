  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
График движения пригородных поездов изменяется в Петербурге с 22 сентября
Сегодня, 18:42
79
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

График движения пригородных поездов изменяется в Петербурге с 22 сентября

0 0

Изменения связаны с сезонным снижением пассажиропотока.

На всех направлениях из Петербурга с пятницы, 22 сентября, изменяется график движения электричек. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

Изменения связаны с сезонным снижением пассажиропотока. Они затронут все направления Октябрьской железной дороги: Московское, Северное, Финляндское, Витебское и Балтийское. 

Подробный график движения пригородных поездов доступен на сайте АО "СЗППК".

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в 2024 году продлят некоторые электрички.

Фото: Piter.TV

Теги: график электричек, пригородные поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии