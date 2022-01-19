График движения пригородных поездов изменяется в Петербурге с 22 сентября

Изменения связаны с сезонным снижением пассажиропотока.

На всех направлениях из Петербурга с пятницы, 22 сентября, изменяется график движения электричек. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

Изменения связаны с сезонным снижением пассажиропотока. Они затронут все направления Октябрьской железной дороги: Московское, Северное, Финляндское, Витебское и Балтийское.

Подробный график движения пригородных поездов доступен на сайте АО "СЗППК".

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в 2024 году продлят некоторые электрички.

Фото: Piter.TV