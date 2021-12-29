В новогодние праздники петербуржцы часто ездили в Великий Новгород и Выборг

Пассажиропоток пригородных поездов в период новогодних праздников увеличился на 30% по сравнению с 2021 годом.

В среду, 19 января, в пресс-службе АО "СЗППК" сообщили Piter.tv, что в новогодние праздники пригородные поезда пользовались большим спросом. Так, пассажиропоток с 1 по 9 января увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего перевезли более 1,2 млн пассажиров. Традиционно, в период новогодних праздников наибольшей популярностью пользуются дачные направления. В этом году максимальный пассажиропоток зафиксирован на Финляндском, Приозерском и Волховстроевском направлениях.

Самыми востребованными стали "Ласточки" в Выборг (перевезли более 110 тыс. чел.) и Великий Новгород (перевезли более 29,5 тыс. чел.).

Фото: Piter.tv