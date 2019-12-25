В Ленобласти в 2024 году продлят некоторые электрички

Также прорабатывается вопрос запуска дополнительных электропоездов "Ласточка" в Выборгском направлении.

В Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Киришском и Волосовском районах Ленобласти в 2024 году продлят отдельные пары поездов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комитета по транспорту.

Прорабатывается вопрос запуска дополнительных электропоездов "Ласточка" в Выборгском направлении, а также увеличения составности поездов категории "Стандарт", курсирующих на Финляндском направлении.

Ранее стало известно, что с 10 декабря ласточки "Санкт-Петербург – Псков" будут останавливаться около Пулково.

Фото: Piter.tv