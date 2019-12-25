На Литейном появилось граффити в честь медицинских сотрудников

Автор граффити неизвестен, портрет девушки дополняет красная супергеройская маска и того же цвета развевающийся за спиной плащ.

В воскресенье, 20 июня, на Литейном проспекте появилось граффити: изображение медсестры в образе супергероя. Оно посвящено Дню медицинского работника.

Автор граффити неизвестен. Рисунок появился на трансформаторной будке, там изображена девушка в белом халате и защитной маске. Портрет дополняет красная супергеройская маска и того же цвета развевающийся за спиной плащ.

Девушка стоит на фоне линии пульса и большого сердца, а в углу поставили хештеги #пульсжизни и #спасибомедикам.

Недавно редакция Piter TV обнаружила на сайте "Наш Санкт-Петербург" жалобу на граффити по адресу 12 линия Васильевского острова, дом №45. Новость вызвала возмущение у автора работы. В разговоре с нашим изданием она подчеркнула важность сохранения подобных работ и выступила за упрощение процедуры согласования и создания отдельного органа-регулятора, который будет принимать решение по сохранению тех или иных работ.

Ранее мы сообщали, что акциониста Павла Крисевича арестовали по статье "Хулиганство", художник будет находиться под стражей до 11 августа.

Фото: Telegram / 1703