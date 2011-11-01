Автор граффити на Васильевском острове выступила за упрощение процедуры согласования с КГА

Редакция Piter TV обнаружила на сайте «Наш Санкт-Петербург» жалобу на граффити по адресу 12 линия Васильевского острова, дом №45. Новость вызвала возмущение у автора работы. В разговоре с нашим изданием она подчеркнула важность сохранения подобных работ и выступила за упрощение процедуры согласования и создания отдельного органа-регулятора, который будет принимать решение по сохранению тех или иных работ.

В среду, 9 июня, на портале "Наш Санкт-Петербург" была опубликована жалоба на граффити, размешенное на пристройке к дому №45 на 12 линии Васильевского острова. Автор жалобы утверждает, что граффити противоречит архитектурному облику исторической застройки и расположено на сооружении, примыкающем к объекту культурного наследия.

На другой стороне пристройки также нанесено граффити и имеется тег автора – Lublue. Наша редакция связалась с девушкой-автором, которая возмутилась желанием петербуржца ликвидировать ее работу. Она отметила, что на создание этого рисунка у нее ушел месяц. Художница также выступила за сохранение сложных граффити, упрощение процедуры согласования и создание отдельной организации, которая рассматривала бы те или иные работы на предмет сохранения.

"Эта работа рисовалась месяц. Для таких работ нужен талант, нужно время, нужны средства, нужны согласовать это все и так далее. Это очень большой труд. Такие работы надо сохранять и оберегать, и создать, например, какой-нибудь фонд по сохранению уличного искусства в Петербурге, потому что очень много работ крутых художников мы утрачиваем, хотя это культурное наследие России", - отметила Lublue.

Художница добавила, что работы многих уличных художников представлены на различных выставках и в музеях, поэтому считать стрит-арт вандализмом нельзя.

"Уже сейчас художники уличной волны, нашего поколения, выставляются в музеях. Эти работы надо оберегать и существенно упростить систему голосования, чтобы культура развивалась, ведь стрит-арт это тоже достопримечательность", - подчеркнула художница.

В жалобе на портале "Наш Санкт-Петербург" отмечается, что пристройка с граффити нарушает архитектурный облик и находится рядом с объектом исторического наследия. Наша редакция проверила информацию и установила, что дом №45 данным статусом не обладает. Согласно архитектурному сайту Петербурга citywalls.ru, здание не относится к историческому наследию. Аналогичная информация отсутствует на официальном сайте профильного Комитета по госконтролю.

Подобным способом в Петербурге уже пытались уничтожить граффити и в одном из случаев добились результата. Так был ликвидирован рисунок с Китом Флинтом на Лиговском проспекте рядом с магазином "Касл Рок", а в скором времени может быть уничтожен рисунок с вокалистом "Король и Шут" Михаилом Горшеневым. Жалоба на оба объекта поступила через сайт "Наш Санкт-Петербург". Аналогичная ситуация обстояла с граффити с Даниилом Хармсом, уничтожению которого удалось помешать только при помощи общественного внимания и вмешательства губернатора. Вопрос о его ликвидации встал после размещения жалобы некой "Фатимы" на городском портале.

Развитие стрит-арт-направления в Петербурге тормозится не только из-за жалобщиков, но и Комитета по градостроительству и архитектуре, которым руководит Владимир Григорьев. Ведомство разработала очень сложную и не до конца понятную процедуру согласования уличных рисунков. По закону, уличным художникам для размещения своих рисунков необходимо получить одобрение своей работы от чиновников, но на практике эта процедура длится несколько месяцев. Как отмечают сами представители стрит-арта, первоначальный эскиз постоянно подвергается правкам от КГА и конечный результат значительно отличается от того, что хотели сказать авторы. В Петербурге существует только одно согласованное граффити, на одобрение которого у авторов ушел почти год.