Видео: из-за сломанного светофора на проспекте Славы образовалась огромная пробка

Как сообщают очевидцы, водители общественного транспорта начали выпускать пассажиров

На проспекте Славы в четверг 17 мая образовалась огромная пробка из-за сломанного светофора. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили очевидцы происшествия.

Пробка начинается на улице Турку и тянется до проспекта Славы. Из-за дорожного затора пешеходы начинают перебегать улицу. По этой причине на проспекте уже произошла одна авария: девушка, пытаясь пересечь проезжую часть, попала под колеса иномарки. К счастью, она не получила никаких травм.

Как сообщают очевидцы, водители общественного транспорта начали выпускать пассажиров. Менее загружена часть дороги от проспекта Слабы до пересечения с улицей Белы Куна.

Видео: Piter.TV