"Горэлектротранс" закупит 22 трамвая в стиле ретро

Компания объявила конкурс на закупку составов.

Петербургский "Горэлектротранс" закупит трамваи в ретро стиле. Начальная цена контракта составляет 3,1 млрд рублей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Организация планирует приобрести 22 трамвая. Вагоны будут иметь низкий пол и легко впишутся в кривую радиусом 14 метров.

"Горэлектротранс" объявил конкурс на закупку составов. Прием заявок закроется 5 мая.

Добавим, что в подвижном составе "Горэлектротранса" уже есть трамваи в стиле 60-х годов. Однако у таких вагонов площадь низкого пола в салоне составляет всего 25 процентов. Новые вагоны будут иметь низкий пол по всему периметру.

Ранее на Piter.tv: с 15 апреля вернутся летние автобусы №406 и №555.

Фото: Piter.tv