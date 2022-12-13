С 15 апреля вернутся летние автобусы №406 и №555

В городе усилят движение маршрутов №2Кр, 469, 475 и 488.

На улицы Петербурга 15 апреля выйдут летние автобусы №406 и 555. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

В городе усилят движение маршрутов №2Кр, 469, 475 и 488. Автобус №406, который соединяет Кронштадт и СНТ "Красногорские покосы" будет курсировать по пятницам (два рейса) и выходным дням (по три рейса в день в каждом направлении).

Автобус №555, который перевозит пассажиров от улицы Жени Егоровой до 45-го километра автодороги "Парголово-Огоньки" будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Он выполнит по четыре рейса в каждую сторону.

Отмечается, что на маршруте появится новая остановка "38 километр", ещё ряд остановок для удобства пассажиров перейдут в режим "по требованию".

Ранее автобусные маршруты в Петербурге до кладбищ усилят в Пасху. Транспорт будет работать по графику выходного дня.

Фото: piter.tv

