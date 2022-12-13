Автобусные маршруты в Петербурге до кладбищ усилят в Пасху

Транспорт будет работать по графику выходного дня.

В предстоящую субботу, 15 и 16 апреля общественный транспорт в Северной столице будет работать по графику выходного дня. Кроме того, на маршрутах до кладбищ будет усилено движение автобусов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В частности, к Южному кладбищу на маршруте №147 от станции метро "Московская" будут курсировать до 134 автобусов с интервалами движения от 14 до 17 минут. Кроме того, на маршруте №195 от "Проспекта Ветеранов" будет действовать 74 рейса с интервалами 16-19 минут. Автобус №398, следующий к Северному кладбищу, проследует от железнодорожной станции Парголово с интервалами от 10 до 15 минут, и будет выполнять до 118 рейсов. Пересадку можно выполнить с рейса №397 от "Проспекта Просвещения" с интервалами 11-15 минут.

Маршрут №138, следующий до кладбища у крематория, последует от "Площади Мужества" будут следовать 114 рейсов с интервалами 8-12 минут, по маршруту №347 к Иликовскому кладбищу от железнодорожной станции Ораниенбаум-1 проследует 22 рейса с 9:00 до 13:20 с интервалами 22-23 минуты, к Казанскому кладбищу по маршруту №382 от железнодорожной станции Царское Село – около 101 рейса, интервал которых составит от 15 до 22 минут.

Ранее мы сообщили о том, что зарплата работников петербургского общественного транспорта вырастет до 160 тыс. рублей.

Фото: Правительство Петербурга