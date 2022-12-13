Зарплата работников петербургского общественного транспорта вырастет до 160 тыс. рублей

Повышение станет вторым за последние 6 месяцев.

В апреле 2023 года зарплата основных сотрудников общественного транспорта в Северной столице возрастёт на 7,5%. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Петербурга.

Речь идёт о работниках таких транспортных предприятий, как ГУП "Пассажиравтотранс", ГУП "Горэлектротранс" и ГУП "Петербургский метрополитен". Повышение доходов происходит уже второй раз за полгода, добавили в ведомстве. Так, водители трамваи в городе на данный момент зарабатывают до 93 тыс. рублей, водители троллейбусов – до 101 тыс. рублей, водители автобусов – до 160 тыс. рублей, кондукторы – до 47 тыс. рублей, машинисты в метро – до 128 тыс. рублей.

Всего в транспортном комплексе города трудятся несколько десятков тыс. сотрудников, причём 40 тыс. из них работают на государственные организации. Работу маршрутной сети города обеспечивают свыше 9,5 тыс. водителей автобусов,160 водителей трамваев, 1624 водителей троллейбусов, и 1768 машинистов поездов метро.

Ранее мы сообщили о том, что поставку новых троллейбусов в Петербург предварительно оценили почти в 3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV