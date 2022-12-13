Поставку новых троллейбусов в Петербург предварительно оценили почти в 3 млрд рублей

Всего в город поставят 79 низкопольных единиц общественного транспорта большого класса.

СПб ГУП "Горэлектротранс" объявил тендер на поставку 79 низкополных троллейбусов большого класса. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,9 млрд рублей.

Известно, что троллейбусы будут поставлены в несколько партий. Предоставить общественный транспорт городу необходимо до конца сентября 2025 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 17 апреля.

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Фото: Piter.TV