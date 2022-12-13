Для проведения петербургского книжного салона определён организатор

С ООО «Центр управления проектами» подпишут контракт за 40 млн рублей.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ объявил итоги тендера на проведение "Санкт-Петербургского международного книжного салона" в 2023 году. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, контракт на 40 млн рублей подпишут с ООО "Центр управления проектами" (ЦУП).

Напомним, что мероприятие пройдёт с 18 по 21 мая на Дворцовой площади и на площадках Главного штаба. Подрядчику необходимо организовать 4 павильона, террасу для посетителей, 3 шатра для проведения мероприятий деловой программы, а также медиафасад, арт-объекты и техническую зону. Кроме того, будет подготовлено пространство для проведения пленарного заседания.

Также выбранная компания обеспечит дизайн мероприятия, в том числе, его 3D визуализацию в виде проекций на зданиях Главного штаба.

Ранее мы сообщили о том, что школу на Русановской оценили в полтора миллиарда рублей.

Фото: Pxhere